La misa de hoy: Preparar el espíritu para el Espíritu

No hay amor sincero a Dios allí donde no se cumplen sus mandamientos. Esta es también la condición para que el Espíritu del Señor more en nosotros: “El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él”. Estamos invitados a vivir inmersos en la claridad de la gloria de Dios un día, y ya ahora sostenidos por la fuerza de su presencia dentro de nosotros.