Censo 2022: Cómo se explica que la población haya crecido más de lo previsto

“Hay varias hipótesis”, adelanta Fernando Longhi, investigador del Conicet y docente de demografía. Sin embargo, aclara que estas cifras que dio a conocer el Indec son preliminares y, por lo tanto, provisorias. “Todos los censos tienen un margen de error mínimo. Ese error (no debería ser mayor al 5%) se explica por conteos dobles o por casos de personas que no fueron visitadas. Por eso es que ahora se extendió el operativo una semana más para contar a aquellas personas que no fueron censadas. Luego, hay todo un proceso de consolidación de esa información que lleva tiempo y luego podremos saber con exactitud cuántos somos”, resalta.