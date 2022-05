Eugenia Almeida: “Trato de no contenerme a la hora de la escritura”

- También para mí ese proceso es un misterio. Trato de no contenerme a la hora de la escritura e ir siguiendo la historia adonde me lleva. Muchas veces me he encontrado diciendo “¿y esto qué tiene que ver?” Y después resulta que sí, que tenía mucho que ver. Eso, al momento de escribir. Después, claro, hay un trabajo de recorte y de ajuste bastante minucioso. Son dos momentos muy distintos entre sí.