Con un pie dentro y otro pie fuera de la ficción

A partir de aquí, resulta sumamente atractiva la hipótesis de una transformación en la que tanto se manifiesta interesado Soberón, la de un Edgardo H. Berg real (prologuista de estos cuentos) en un Edgardo H. Berg ficcional en los cuentos de su libro (¿o a la inversa?). Y estamos esta vez en problemas: Edgardo H. Berg es el protagonista de los cuentos pero afirma conocer a Soberón, al autor devenido personaje. De modo que sí, efectivamente, el panorama resulta transformador. No hay destrucción. Hay transformación. El orden de lo ficcional postula a un Soberón (quien efectivamente es real o no ficcional, en todo caso) transformando a esa ficción en otra cosa o en otro orden. Es cierto, se podría postular que también destruye la relación entre ficción y realidad. Pero lo que en verdad se pone en juego es el juego de ingreso y egreso de él. De estar por fuera y estar por dentro de él. Ese otro orden que es el resultado de una transformación, es el resultado de un proceso. Y estamos frente a figuras que tienen un pie por dentro y otro pie por fuera de la ficción o del orden de lo real. La metáfora de la puerta giratoria a la que ahora acudo me sirve para regresar a una reflexión en profundidad de estar, salir y entrar. De modo que este libro puede definirse más en términos de un desplazamiento que de categorías cerradas. Las categorías de ficción, realidad, historia en el sentido de Historia, hechos, testimonio, dejan de perder sentido. Se hacen polvo. Estallan. Enloquecen, se salen de quicio. Es más: pierden el juicio. La puerta no deja de girar, no se detiene, estamos frente a un objeto/libro desconcertante o, peor aún, alarmante. El universo se disgrega, se dispersa. ¿Será otra clase de Aleph? No por contener todo lo que ha existido, existe y existirá sino porque dispersa la noción “libro”, “literatura”, “ficción”, “existencia constatable”, “realidad”, “autor”, “personaje”, “protagonista”, “transformación”, “destrucción”, “verosímil”, entre otras que aquel Aleph fabuloso y de un alto nivel de perfección como el de Borges, que parecía insuperable, de pronto se choca con este otro libro/objeto que en su mapa, en sus contornos, desarma lo que con tanto trabajo de siglos, generaciones de humanos, civilizaciones de letrados habían procurado tener por ciertos.