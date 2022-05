Preventiva para el acusado de asesinar a un repartidor

Por el duelo, la hija de Sahad no participó de la audiencia. La abogada Mónica Pérez asistió a la familia en la audiencia y transmitió un mensaje: “la doctora Sahad no quiere que nadie más pase por este dolor. Mataron a su padre para quitarle sus pertenencias. Pidió expresamente que el acusado no salga e prisión, que no pueda volver a matar”. “Por supuesto que está bien su detención, pero eso no nos da tranquilidad. Afuera sigue habiendo muchos delincuentes y esto es cosa de todos los días. Hace años venimos interactuando con el Gobierno y nunca nos dieron una solución, sólo promesas que no cumplieron. Tengo que ser claro con otro aspecto: muchas veces fuimos los cadetes quienes buscamos los ladrones, los redujimos y recuperamos las motos robadas; al menos en un 70% de los casos, y eso tiene que ver con que todo se va desvirtuando en esta provincia”, señaló Agustín Lazarte, integrante de los Repartidores Autoconvocados.