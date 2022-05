Una joya de Raymond Carver

En la página 592 aparece el poema Lo que dijo el médico. Empieza desde entonces una mirada más melancólica de lo habitual ante la inminente despedida. “Hace unos días se aclararon algunas cosas y sabemos que no tenemos esos años que suponíamos por delante”, “el tiempo nos presionaba como un torno, aplastando nuestras esperanzas de hacerle un sitio a lo eterno”. En Propina, Carver se refiere a sus últimos años en tercera persona. “No hay otra palabra. Pues eso es lo que fue. Una propina. Una propina estos diez años. Vivo, sobrio, trabajando, amando y amado por una buena mujer. Hace once años le dijeron que le quedaban seis meses de vida si seguía así (...) Una propina. Y no lo olvido”. Hay más: “Ahora, mi amor, deja que me vaya. Es hora de ponerse en camino”.