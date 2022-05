Neuquén: una maestra tuvo que renunciar a su cargo por no haber dejado ir al baño a un niño de seis años

La mujer también relató que cuando se enteró de lo sucedido se comunicó con la escuela para pedir el teléfono de la docente de su hijo. “Cuando finalmente pude hablar con ella me fui de boca, la insulté. Es que no me pudo haber dejado al nene en esa situación. ¿Cómo no me llamó para que lo vaya a buscar? Ella misma me contó que los chicos le dijeron que había mal olor, pero que no le dio importancia”, relató la mujer.