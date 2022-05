Retenciones: funcionarios del Presidente salieron a contradecirlo

La ex gobernadora de Buenos Aires y actual diputada María Eugenia Vidal no quiso quedarse atrás y usó, como todos, Twitter para responder a la propuesta del presidente. “No cuente con mi voto para aumentar las retenciones ni para votar un solo impuesto más. El 70% del país en las últimas elecciones le dijo BASTA a la suba de impuestos. Lo que necesitamos es un plan económico serio. No puede ser que la respuesta a todo sea subir impuestos”, resumió en menos de 280 caracteres.