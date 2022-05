Delitos Rurales: “El diálogo con el Gobierno se cortó hace tiempo”

Palomo reconoció que con la Policía hay una buena relación y diálogo fluido, pero advirtió que no se están consiguiendo resultados. “La prevención es lo que siempre reclamamos y en cuanto a las investigaciones hay casos en los que no se pudo dar con los responsables, o bien, que avanzan muy lento. Si les reconocemos que con los recursos que tienen se presentan en los lugares para dar respuesta, para llevar algo de tranquilidad y empezar las pesquisas, pero no está alcanzando”, describió el productor.