Liga de Fútbol de Estados Unidos: un negocio redondo que crece

“Siempre dije que me gustaría vivir la experiencia de la liga de Estados Unidos, pero no es por ahora”, dijo Lionel Messi, en diciembre de 2020, cuando todavía vestía los colores de Barcelona. Sin embargo, hace apenas unos días, surgió la fuerte versión de que el astro rosarino compraría un 35% de las acciones de Inter de Miami, club que milita en la Liga de Estados Unidos (MLS) y que, actualmente, es copropiedad del ex futbolista inglés David Beckham.