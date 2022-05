Fútbol: la pelota llevará un mensaje

Entonces, “Etin” llevaba un año ya en su nueva condición de vida. De buena calidad, por cierto, tanto que sintió la necesidad de devolver de alguna manera el bienestar logrado gracias al hígado que recibió. “Ésto está hecho con un órgano maravilloso que regalaron hace varios años”, aclaró Manca cuando se le preguntó sobre el acompañamiento que recibió para armar la movida de hoy. Sin fines de lucrar y sólo concientizar, el atleta no reclama ni exige. De hecho, no lo necesita porque son los amigos, los que conocen su historia, algunos empresarios y uno que otro funcionario público los que llenan todo para que al partido no le falte nada. Todo es muy cuidado porque Manca considera que hace un tributo.