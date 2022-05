Jaldo inauguró pavimento en el barrio 200 Viviendas

"Estamos viendo que el intendente en momentos difíciles y con dinero del municipio y el acompañamiento del Gobierno Provincial y Nacional siempre está tratando de hacer obras y hoy aquí en el barrio 200 Viviendas vemos pavimento nuevo, pero el intendente no solo se queda en obras de infraestructura, porque aqui estamos observando que un espacio verde lo convirtieron en una feria, que es para el encuentro de la familia talitense, pero además es un lugar donde los artesanos pueden mostrar su trabajo y vender. No solo atendemos la obra pública, sino que no se descuida la parte social", señaló Jaldo.