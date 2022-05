Un balance con mirada hacia el futuro de Javier Fiori

- Mi inicio con el grupo Nehuen fue muy influenciado por el Chango Farías Gómez, Raúl Carnota, Aca Seca Trío y otros innovadores del hacer folclore, buscando romper estructuras que parecen caprichosamente impuestas, como en nuestro disco “Acorazado”. En 2003 me fui a vivir a La Plata, a un ecosistema totalmente diferente, mucho más diverso en géneros y estilos musicales. Comencé a escuchar jazz y a estudiar a los grandes maestros de como Bach, Beethoven, Stravinsky, Debussy... Eso tiñó de un color muy diferente mis canciones y arreglos de folclore para el disco “Justo aquí”. Al volver, me tocó despertar a una realidad social y cultural a la que me había desacostumbrado y me contacté desde la base de los ritmos populares latinoamericanos con la Orquesta Barricada con la que grabamos “Porrón y mortadela” en 2017. Y con Los Decididos de Tucumán armamos el espectáculo “Cantata por la Batalla de Tucumán”, para contar la historia a través de canciones propias y de Ariel Ramírez, Félix Luna, Juan Falú, Nestor Soria, Bruno Arias y otros, que recibió el sello de distinción Marca Tucumán.