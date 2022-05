Prevén una siembra de 6,35 millones de hectáreas, 550.000 hectáreas menos que hace un año

En el norte -Chaco y Santiago del Estero-, la falta de agua le quita entusiasmo al trigo: caería de un 5% a un 10%. “No hay interés por trigo, la bolsa de semilla bajó entre U$S 3 y U$S 4 en las últimas semanas, aunque cayó U$S 300 la urea. Si no llueve en los próximos 20 días, los ciclos cortos intermedios no se podrán hacer”, dicen los técnicos.