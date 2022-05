"Tini" le canta a la melancolía con su nueva canción "Carne y Hueso"

Finalmente, en medio de los rumores de su romance con el futbolista Rodrigo De Paul, la joven cantante publicó su nuevo tema “Carne y Hueso”, una balada muy íntima en la que la artista se abre por completo llorándole al recuerdo de una persona con la que ya no se tiene relación. “Tu fantasma está en mi cuarto, que yo le digo baby yo te extraño tanto. Eras mi amigo. A veces pienso que hay errores que son para hacerte mejores, pero este no es el caso, recuerda cuando me llores”, dice la canción.