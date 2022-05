Con Numerando comerciantes y emprendedores podrán vender en el Hot Sale

Numerando brinda una oportunidad única para todos aquellos comercios que aún no están digitalizados o no cuentan con el presupuesto para participar de este evento online. Hasta el 23 de mayo, todos los comercios que todavía no cuenten con una plataforma de venta online pueden sumarse a Hot Sale de la mano de Numerando, creando su catálogo online, el cuál no sólo compartirán con potenciales clientes, sino que el equipo de Numerando generará acciones digitales para que logren tener ventas.