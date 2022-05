¿Sigue en el PSG o se va al Real Madrid? El futuro de Mbappé aún es incierto

PSG intenta convencer al crack sobre el nuevo proyecto deportivo que tiene en mente para la próxima temporada. Y junto con ella, hay para él una oferta explosiva: prima de 100 millones de euros y salario de 50 millones, 150 netos por un nuevo contrato. Estos números convencen a Mbappé, pero no el proyecto. Al respecto, hizo peticiones: 1) un cambio total en el club, la salida de jugadores importantes y contrataciones de otras figuras; 2) el despido de Leonardo, director deportivo con quien no tiene una buena relación; 3) que no se tome una decisión correcta en cuanto al sustituto del DT Mauricio Pochettino (se citaron nombres como los de Zinedine Zidane, Antonio Conte, Thiago Mota y Joachim Löw).