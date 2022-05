"Este Gobierno nos llevó al empobrecimiento", afirmó Sergio Berni

Por último, Berni aseguró que el Jefe de Estado no es peronista. "No es que yo creo que Alberto Fernández no es peronista, yo lo escuché a él decir que es social demócrata. No es un invento mío. Dijo que se sentía más cerca de la cultura hippie que de las veinte verdades del peronismo, por lo tanto a semejante declaración no hace falta tener que aclarar nada", concluyó.