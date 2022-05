Censo 2022: un error en la plataforma digital permitía saber la dirección postal de cualquier persona

Sin embargo, no todo fue color de rosa, y la creación de la planilla censal online no estuvo exenta de polémicas. Lo primero fue la exigencia de registro con un DNI, lo que vulnera el secreto estadístico asociado al censo (que es anónimo) y anotar una dirección de correo electrónico. Esto obligó a que el INDEC aclarar que esa información no iba a ser utilizada para el censo.