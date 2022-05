Denuncia penal por la usurpación de un predio en Tafí del Valle

Héctor Alejandro Alvarez, delegado de la base Malvinas y uno los promotores de la ocupación, cuestionó la situación. Insistió en que “nunca fue puesto a consideración, mediante asamblea, ante los comuneros”. “Pastrana tiene que dar una explicación sobre lo que hizo. Nos enteramos de que entregó una propiedad que fue relevada como parte del territorio ancestral y que ahora está en venta o en loteo”, dijo. “Nos vinimos a instalar para defender una tierra que nos pertenece”, añadió el dirigente. Rodríguez dijo que la Policía fue a desalojarlos “pero nos resistimos a abandonar este sitio porque llegó sin papeles de la Justicia”. Pastrana, por su parte, se defendió asegurando que firmó el acuerdo, en el que renunció a todo derecho sobre el terreno en cuestión, porque “desde siempre fue una posesión de Gerónima (Pastrana), aunque el que tenía los papeles era Salas”. “Pero el acuerdo fue justo ya que dos hectáreas quedaron para la posesoria y tres para el titular. Después apareció la comunera Fernanda Tejada prometiendo esas tierras que no le corresponden. Esto es un lío interno que pretende dejarme mal parado”, reconoció el cacique. “No puedo asumir como tierra comunitaria un inmueble que no lo es”, observó. El letrado Santillán sostuvo que el conflicto fue generado por un grupo que “arrogándose la representatividad de la comunidad salió a apropiarse de lo que no les corresponde”. “Hay un acuerdo que nadie puede desconocer. Lo lamentable es que conductas de este tipo, en el que aparece gente que invocando derechos ancestrales, dejan mal paradas a las comunidades indígenas en general”, advirtió el abogado. “No pueden aducir ignorancia de lo acordado. Pues hubo un año de negociación. Es una propiedad que jamás ocuparon”, advirtió.