Cartas de lectores I: docentes y 82% móvil

Después de un merecido viaje en tren a “La Feria del Libro” en Buenos Aires con 57 docentes jubiladas, voy a contestar la carta del 7 de mayo del Sr. Jiménez (secretario adjunto de ATEP). “No hay peor ciego que el que no quiere ver”. No sé si el Sr. Jiménez es jubilado o si habló por “lo que le dijeron”. Soy una jubilada desde hace años y hablo con total conocimiento de lo que padece el jubilado docente a medida que pasan los meses y años. Con respecto a lo que aduce, en que tengo intereses “inconfesables” sobre el 82% móvil, solamente una persona cuya mente piensa eso, puede creer que sus colegas hacen lo mismo, sabiendo que la están pasando muy mal con lo que cobran. Con respecto a los docentes que hicieron juicio y les bloquearon los incrementos de marzo y septiembre de 2018, desconozco esa situación, lo único que le digo es que muchos cobraron y a los que estamos haciendo juicio no nos bloquearon los incrementos nunca. Mi único interés es defender los derechos de todo docente que deja su vida en pro de la educación. No voy a seguir explicando lo que dije en mi carta el día 29 de abril; lo que quieran saber estoy a su disposición, o pregunte a sus amigos que se jubilaron cuál es su realidad a medida que pasan los años, o bien recuerden el padecimiento de nuestra colega Florinda Leguizamón que en soledad murió reclamando por sus derechos.