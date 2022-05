El ADN tucumano, clave para el rugby de Brasil

En el 86 a Niterói Rugby se sumó Ricardo Mijalchik, hermano de Edmundo. “Él me ayudó mucho en el desarrollo del equipo. Cuando llega me doy cuenta de que no conseguía que los jugadores hicieran lo que les pedía. Entrenar a un equipo de rugby es difícil: necesitás un especialista en forwards, en medios, en tres cuartos; y alguien que coordine todo; y Ricardo me ayudó muchísimo en todo eso”, afirma Edmundo.