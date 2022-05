Rugby: malabarismo fijiano bajo la lluvia

Antes de emprender el regreso hacia Buenos Aires, la delegación de Fiji se encontró con una sorpresa: de acuerdo a las normas, debía censarse a todos “aquellos que estuvieran vivos a la hora cero del día del censo, en el lugar donde hubieran pernoctado o donde se hallasen al momento de llegar el censista”. Aún siendo extranjeros, los fijianos debieron ser encuestados por haber pasado la noche en Tucumán. El encargado de la delegación isleña se negó en un principio, argumentando que podrían cumplir con el trámite en Buenos Aires, donde varios jugadores habían dejado su pasaporte. No hubo caso: no iban a poder salir de Tucumán hasta ser censados. Con ayuda de dos intérpretes y de algunas revistas de rugby donde figuraban algunos de sus datos, los fijianos pudieron completar el cuestionario. Al final, uno de ellos dijo sonriendo: “ahora me siento un argentino más”.