Dos funcionarios municipales presentaron la renuncia ante el intendente Alfaro

En las últimas semanas y meses, distintos funcionarios municipales renunciaron al equipo del intendente capitalino; entre ellos, José Luis Ruiz, asesor de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad, Rodolfo Ocaranza; el subdirector de Higiene Urbana, Damián Márquez -hijo del ex senador peronista secuestrado-; Daniel Palacio, ahora ex director de la Juventud municipal; y Pablo Antonio Guerrero, ex subdirector de Cementerios e hijo del ex diputado nacional Antonio Isaac Guerrero.