Una pareja de youtubers comparó a las hinchadas de River y Boca: cuál suena más fuerte

¿Cuál hinchada suena más fuerte?

“Pero con la intensidad del fútbol argentino, en España el fútbol no se vive con esta intensidad. A nivel cánticos noté que Boca es continuo y que, por la forma de su estadio o no sé qué, el canto es constante y no para. En River es por picos, y como la magnitud es mayor cuando gritan se siente muy fuerte, y hasta eco, cosa que no escuchaba en Boca ”, explicó Menéndez.