El gasoil escasea en el interior y hasta cobran sobreprecios

Y agregó: “las estaciones de servicio al no tener el producto que necesitan para poder vender, también ponen un cupo que depende de la región o la provincia, pero el producto no llega directamente a los surtidores, o lo hacen en un período de tiempo mayor al habitual”. A la par, advirtió que en algunas zonas del país, el sector transportista y el agro-productivo comenzaron a cargar en las estaciones de servicio debido a la alza del precio mayorista. Esto hace -indicó- que se termine el combustible antes de lo previsto. “Sumado esto a la demora en la reposición, se generan los quiebres de los stock”, y apuntó que esto no ocurre con la nafta.