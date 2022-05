¿A dónde va la locomotora?

En el medio de todo eso, un actor fundamental es, sin dudas, el Ministerio Público Fiscal (MPF). Alguien me dijo que es la locomotora del sistema. Razón no le falta, pues el MPF tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal, ya no con el viejo “hago como que persigo todo, pero en realidad no persigo nada”, principio de legalidad, sino con el más razonable “debo usar los recursos de manera eficiente al perseguir”, principio de oportunidad.