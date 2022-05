Todo junto es basura, pero separado son recursos

Gabriel Puntano (32) no recuerda algún momento de su infancia en que no haya estado arriba de un carro. “Arranqué a los 10 años y me crié así; desde entonces vivo del reciclaje. Con un amigo, Ángel, arrancábamos a las cinco de la mañana y había ocasiones en que volvíamos a las siete de la tarde a la casa”, cuenta. Dos veces a la semana, los recorridos eran tan largos que ambos llegaban hasta La Ramada, Cruz Alta o San Pablo. El resto de los días, turnaban tres caballos para transitar por los barrios cercanos.