Pucho González y su “Surco” en la música

- La pandemia me dio el tiempo para adentrarme en el silencio y empecé a componer mucho. Me iban quedando cosas sueltas y recurrí a otros compositores para pedirles ayuda. Como estaban con tiempo, todos me dieron una mano. Eso tuvo una buena madurez. A los discos los diferencio entre sí por las propuestas que hago; cada una tiene sus matices: “Los de Jujuy” es un grupo muy coral. Con Josué nos enfocamos en el folclore tradicional y a lo que hago solo no puedo hacerlo con los otros. Son tres propuestas diferentes.