El ministro Katopodis asegura que "Cristina es escuchada", pero admite "tensiones"

Finalmente se refirió a la suba de tarifas y a su impacto en los precios. “Hay una decisión de avanzar en una administración más inteligente de los subsidios, de no financiar a los sectores más ricos de la Argentina, y eso requiere un sistema de segmentación”, explicó. “Discutimos si pasamos de 20 a 30% el aumento de la tarifa, nunca un 3000% (en referencia el macrismo). No discutimos congelar paritarias y sacarles derechos a los trabajadores, porque (Mauricio) Macri no solo fue una amenaza en 2019 sino que es una amenaza hacia adelante, están a la derecha de (Donald) Trump y vienen decididos a llevarse puesto todo”, finalizó.