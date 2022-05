Alberto Fernández le respondió a Cristina Kirchner: “Mi gobierno nunca ocultó la pobreza”

Alberto Fernández respondió de manera indirecta a las críticas que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, hizo al gobierno la semana pasada. “En mi gobierno no he ocultado los problemas de la Argentina, nunca me hice el distraído: ni frente a la pobreza ni frente a la desigualdad ni frente a la falta de trabajo. Soy peronista y cuando me entero de un problema le pongo el pecho y veo cómo lo enfrento. Así nos enseñaron”, aseguró este lunes, en referencia a la adulteración de datos del INDEC entre los años 2007 y 2015.