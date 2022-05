Interna oficialista: "Hace meses que no existen reuniones entre Alberto y Cristina", dijo Rossi

La interna del Frente de Todos (FdT) parece no encontrar un punto final. Agustín Rossi, ex ministro de Defensa de la Nación, afirmó que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner hace meses que no mantienen una reunión. También destacó la necesidad de que se pongan de acuerdo para dejar atrás la crisis de la coalición.