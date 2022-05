Censos: qué cambió en 30 años

De su experiencia como censista dice que sólo una vez una familia no quería contestar las preguntas al principio. “Hay gente que tiene miedo de responder. Luego, vino otro familiar y contestó”, remarca. “En general, me encanta ser censista. Lo tomo con mucha responsabilidad. No soy de mantener distancia; me gusta entrar en confianza para que se sientan a gusto”, resalta.