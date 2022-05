Curiosidades del tercer censo nacional en Tucumán

Las quejas arreciaron sobre gente que no había sido censada y nuestro diario canalizó el tema. Otra de las quejas fue la falta de fichas suficientes y en otros casos se dejaron fichas en los domicilios pero no se habían pasado a retirar. Todo esto, cabe destacar, se informaba el 2 de junio quizás en los días subsiguiente de corrigieron. Por ello se anunciaba que aquello que no hubieran sido empadronados “quieran pasar por las oficinas del censo a reclamar sus boletas y brindar sus datos”.