La seguridad, aspecto clave el día del censo

Este miércoles se realizará en todo el país el Censo 2022 de modo presencial, para lo cual se ha declarado feriado nacional en el territorio argentino. La idea es que ese día, todos estén en sus casas para responder el cuestionario o entregar el formulario online.

Las dudas crecieron con el correr de los días y aunque el censo digital ha sido una novedad, no termina de cosechar, en cantidad de gente censada, las respuestas esperadas por las autoridades, pero todavía queda tiempo. Quienes no lo hicieron, pueden completarlo hasta el 18 de mayo inclusive hasta las 8 de la mañana. Hasta hace un par de días, 105.000 viviendas, es decir, 330.000 personas habían completado los datos de manera digital. Esto representa un 26% de los hogares tucumanos.

La incertidumbre que genera el censo, que dicho sea de paso, no se realiza desde el año 2010, ha sido la ocasión perfecta para la aparición de oportunistas en escena y a las autoridades se les escaparon de la mano.

La semana pasada algunos de esos oportunistas recorrieron numerosas viviendas en Yerba Buena pidiendo datos puntuales a los vecinos. Muchos dudaron y por eso denunciaron el hecho en las comisarías cercanas. También las hubo en zona norte. Lo mismo ocurrió en Santa Fe y en otras provincias, donde la policía alertó sobre la presencia de “censistas truchos” que pedían datos financieros y el detalle sobre objetos de valor y pertenencias de las viviendas.

En Tucumán, la Dirección de Estadísticas comunicó lo ocurrido a las autoridades policiales y rápidamente iniciaron un seguimiento de los hechos denunciados. Al poco tiempo se difundieron instructivos para saber cómo identificar a los censistas este 18 de mayo. “La idea es que estén preparados. Cuando pensamos la difusión, no tuvimos en cuenta estos escenarios donde haya quienes se aprovechen de la situación y busquen sacar información a los pobladores”, reconocieron en el organismo.

Por otra parte, el Censo Nacional representa también otro desafío, que es recuperar la confianza en el manejo de los datos. Los argentinos se hicieron muchas preguntas sobre el tema y algunos cuestionaron incluso, algunas preguntas contenidas en el Censo. Cuando Marco Lavagna, titular del Indec, estuvo en Tucumán puliendo detalles sobre el operativo, destacó la importancia que tienen los sistemas estadísticos: “…para conocer un problema, lo tenés que medir. Lo que no medís, no lo conocés y lo que no conocés, no podes solucionarlo. Más allá de que a los organismos estadísticos nos toca dar malas noticias, como la inflación, a veces nos toca dar buenos datos como el de actividad económica. Quiero decir que tenemos que poder reflejar lo que nos pasa, más allá de que se trate de un dato bueno o malo, porque eso es reconocer un problema o una virtud sobre la que podes trabajar. Si no lo reconocés, no podés trabajar sobre eso”, explicó en una entrevista con LA GACETA, al mismo tiempo que se aseguró que los datos están bien protegidos.

Sería importante, como primera medida, que el operativo se realice en un clima ordenado. Cerca de 22.000 censistas recorrerán las ciudades para completar los formularios y debería la población estar tranquila a la hora de confiar sus datos a personal autorizado.