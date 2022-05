Estos son los 156 asambleístas que elegirán al rector de la UNT

El tsunami de suspicacias, rumores y operaciones que enmarcan la campaña viene arrasando desde que culminó la ronda de votaciones en las unidades acádemicas y promete alcanzar el clímax en plena Asamblea. Flaquísimo favor le hace a la honorabilidad de los 156 electores todo lo que se dice, se insinúa, se opina. Que un proceso de democracia académica haya quedado reducido al supuesto juego de compraventa de voluntades lo dice todo sobre la UNT de hoy.

Los candidatos no han hablado, hasta aquí, de cuánto cuestan las campañas electorales que protagonizan ni de cómo (o quiénes) las financian. Pero ambos prometen transparencia para lo que viene, así que la pregunta cae de madura: ¿por qué no comenzar ahora? ¿Por qué no comprometerse a una votación nominal, y no secreta, en la Asamblea del jueves? No hay una Ley Sáenz Peña que disponga el voto secreto en la Asamblea Universitaria; será, a fin de cuentas, decisión de los 156 electores. ¿No colaboraría un gesto de esta naturaleza con la calidad institucional que tanto se le reclama a la UNT?