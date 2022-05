Concepción: una pesadilla llamada transporte público

Los vecinos de Villa La Trinidad también denuncian las angustias que deben soportan para viajar hasta Concepción. La frecuencia de servicio que brinda la empresa que cubre esa línea es mínima. Y este inconveniente lo padecen principalmente docentes y estudiantes. El bono estudiantil gratuito les sirve a veces frente a la escasez de unidades. Desde esa localidad hasta “La Perla del Sur” un boleto en colectivo cuesta $80, mientras que en los rurales $150. “Tengo dos hijos que estudian. A veces ante la falta de colectivos o porque viajan muchas personas, tengo que disponer de $600 para ambos. Hubo ocasiones que no lograron subir a la unidad, por estar repleta. No pudieron asistir a clase porque no tenía dinero”, reveló Margarita Delgado de Villa La Trinidad. Las mismas quejas brotan de pobladores de Santa Ana, Los Sarmiento, Alpachiri, Simoca y Monteagudo, entre otras comunidades. Para todos, el transporte público es una pesadilla.