Globo de la muerte: “es la adrenalina que te deja como zumbando el cuerpo”

- Rodrigo: yo estaba desde muy chico aprendiendo malabares, así, haciendo de payaso. Pero más grande vi el Globo de la Muerte y me gustó. Me propuso el dueño ensayar; ahí me enseñó el hermano de él. Estuve ensayando dos veces más o menos, con una moto chiquita. Ahí me enseñó a andar afuera primero en la moto; después, sí, me dijo: “vení, vamos a entrar al globo; hamacá primero”. Eso es acomodarse ahí adentro y cuando yo estuve seguro me dijo: “salí y andá, girá al costado”. Salía, frenaba, salía, frenaba.