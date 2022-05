Sexualmente hablando: Responsabilidad afectiva

Ghosting es un término que se ha popularizado en los últimos años. Derivado de “ghost” (fantasma en inglés), consiste en terminar una relación cortando todo contacto con el otro y siendo indiferente a sus intentos, si los hubiera, de comunicarse. Implica desaparecer de pronto -volverse un fantasma- sin dar ninguna explicación (cuando ya se había establecido un vínculo emocional, mental y/o sexual). Aunque esta práctica bastante cruel y cobarde obviamente no es nueva (“Fue a comprar cigarrillos y nunca volvió”, se decía antes), se ha convertido en algo común, hasta casi naturalizarse, con el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Bloquear, clavar el visto, ignorar mensajes, no responder llamadas, dejar de seguir, eliminar de los amigos o seguidores… son conductas y actitudes que se ejecutan a distancia, sin moverse del sillón, con un dedo en la pantalla. Porque cara a cara no es tan fácil mantenernos impasibles mientras alguien nos está hablando.