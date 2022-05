Rugby: se cierra la primera rueda

El choque entre Universitario y Lawn Tennis promete de por sí, juegue donde se juegue, pero en esta oportunidad tendrá el plus de que será la ocasión para el estreno del nuevo césped de la cancha 1 de las “Serpientes”. Gracias a un impecable resembrado, quedó como un paño de billar. “La sembramos con una variedad de césped apto para la temporada de invierno. En realidad se hace esto desde hace varios años, pero durante la pandemia no se hizo porque no se sabía si se jugaba o no. Ahora volvimos a hacerlo, se le pasó un rodillo para airearla, se la arenó y fertilizó. Quedó linda, ahora hay que ver cómo la sienten los jugadores. Nos asesoró el ingeniero Gustavo Portillo, que en una época veía la cancha de San Martín, y tambien hizo algunos trabajos el ‘Negro’ Vázquez, que trabaja en la cancha de Atlético. El plan es hacer trabajos durante todo el año para mantener la cobertura siempre”, comentó Oscar Prado, responsable del mantenimiento de la cancha. Matías Ortiz de Rozas será el árbitro en el choque entre la “U” y el “Tennis”.