Una potente sensación de rock y pop que se renueva sin cesar

- Este homenaje se remonta al espectáculo presentado en Wembley “Live Baby Live”, transmitido en 1991; cuenta con un repertorio de las canciones más emblemáticas. Es una oportunidad para revivir la experiencia INXS en vivo y disfrutar de sus grandes éxitos. Hemos previsto 16 canciones como “New Sensation”, que da nombre al show, y los hitazos “Suicide blonde”, “By my side”, “Never tear us apart”, “Mystify”, “Disappear”, “Original sin” y “Need you tonight”, entre otros.