Denuncian a Sebastián Villa por abuso sexual y tentativa de homicidio

La denunciante es una mujer que tuvo una relación con el jugador de Boca Juniors y que prefirió no develar su identidad para resguardarse durante el proceso de investigación. La joven contó que conoció a Sebastián Villa en 2020 y que desde hace años comenzaron a verse con frecuencia, según informa TyC Sports. Ella, según reveló, llegó a conocer al entorno más íntimo del futbolista como sus familiares, amigos y compañeros de su club de fútbol.

Luego, expresó que su relación tuvo idas y vueltas y que las discusiones eran muy frecuentes. Además, definió a Villa como "una persona sumamente violenta y agresiva, pero siempre, -hasta el día del hecho denunciado-, solo había ejercido sobre mí violencia verbal".

Ese 21 de junio de 2022, siempre según el relato de la denunciante, todo comenzó durante un asado en una casa dentro de un barrio cerrado en Ezeiza, donde se encontraban varios compañeros del plantel de Boca. Relató que el colombiano había consumido una importante cantidad de alcohol y le hizo una escena de celos, según detalla. La acusó de haber estado con otro compañero y "se puso más violento de lo habitual" por lo que ambos se retiraron y se fueron a la casa del jugador. Pero no se fueron solos, también estaba su seguridad de apodo "Vikingo" y su amigo Félix Benítez.

Ya en casa de Villa, la discusión cesó porque Félix "había invitado a varias personas". "En ese momento le digo a Sebastián de ir a dormir y es ahí cuando comenzó lo que fue la peor situación de mi vida. Me empezó a maltratar", aseguró en la denuncia. Poco después todo se calmó y se acostaron, y fue en la cama cuando todo empeoró. "Sebastián había tomado más de una botella de whisky. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice '¿Te gustaron mis compañeros?'".