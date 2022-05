Riquelme bancó a Villa como "profesional": "Lo que pasa fuera de la cancha es otro tema"

El ex capitán "xeneize" aseguró que la directiva no tiene "Más que palabras de agradecimiento" hacia el delantero colombiano. "Lleva dos años y medio y no se tiró nunca en la camilla, no lo han atendido nunca, nunca le dolió nada, no ha dejado de entrenar un solo día… La verdad es que como profesional con ese chico nos tenemos que sacar el sombrero, después lo que pasa fuera de la cancha es otro tema. Pero es una maravilla tener a un jugador que durante dos años y medio no te faltó a un solo entrenamiento”, afirmó Román.