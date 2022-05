Convocan pymes de Tucumán para participar de la feria multisectorial Expocruz 2022

Por disposición de los organizadores, no está permitida la venta de productos en los puestos de atención.

Las empresas elegidas, que por algún motivo decidan no participar en la muestra, deberán informar esta determinación hasta la fecha de cierre de la convocatoria (15 de mayo de 2022). De lo contrario, no podrán participar en la edición 2023 de Expocruz.