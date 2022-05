Sólo se trata de sobrevivir

El sueldo no alcanza. Una remuneración promedio del sector privado, que ronda los $ 60.000 mensuales, no pueden llegar a cubrir el valor de una canasta básica de $ 90.000. Esto saca ala luz otro fenómeno socioeconómico: son más los argentinos que, teniendo una ocupación, buscan otra para llegar a fines de mes. Y los que no tienen esa posibilidad tratan de financiarse con préstamos o con la tarjeta de crédito, aun sabiendo que las tasas de interés son extraordinariamente elevadas. Sin embargo, aquí se percibe otro fenómeno. El mes pasado se estancaron las operaciones vinculadas con el dinero plástico, sencillamente porque las familias ya no tienen más margen para gastar a cuenta. “El incremento de los índices de inflación, motivan a un sector de los consumidores a adelantar sus compras, sobre todo utilizando las ofertas de cuotas “sin interés”, tratando de ganarle la “carrera” a los aumentos de precios, por tal motivo veremos un mayor dinamismo en el rubro en estos meses. Es importante también que la tasa que autoriza el BCRA para estas operaciones, se mantenga en línea con el incremento del costo del dinero para las Entidades Financieras, para que las mismas mantengan las ofertas de financiamiento”, aseguró Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, una empresa especializada en finanzas.