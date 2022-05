Proponen otorgar el derecho a la sepultura del “niño no nacido”

El legislador alfarista Walter Berarducci (PJS) y el presidente subrogante de la Legislatura de Tucumán, Sergio Mansilla (FdT), presentaron un proyecto de ley para que se reconozca el derecho a la sepultura del “niño no nacido”, proveniente de “la interrupción del embarazo de la madre, sea este de carácter espontáneo o inducido, o por cualquier otra causa médica que determine su no nacimiento”. A su vez, obliga a todos los establecimientos de atención de la salud -público o privados- a entregar los restos ante el pedido de la madre, el padre o de quienes posean el ejercicio de la responsabilidad parental, dentro de las ochos horas de producido el hecho. Y pauta que, en caso de que no hubiere reclamo de los restos, se les brinde sepultura en lugares que la Provincia disponga como “niño no nacido” y la fecha del hecho.