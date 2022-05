Solo se trata de sobrevivir

El escenario del futuro mediato no es para nada alentador. La emisión monetaria le pondrá nuevamente más combustible a la inflación porque el Gobierno no tiene otra fuente de financiamiento para costear los gastos. Encima, está en una pelea interna por establecer el cómo y el cuánto será el aumento de las tarifas de los servicios públicos privatizados. El riesgo que se corre en este sentido es que la segmentación cause diferencias que atenten, por ejemplo, contra principios constitucionales. Indudablemente se corre el riesgo de que el futuro aumento se judicialice. ¿Se imagina un escenario en el que el vecino pague $ 2.000 0 $ 4.000 de menos de electricidad si su ingreso está levemente por debajo del que percibe? Lo que sí está más que claro es que en el caso de las provincias no será uno sino dos y hasta tres los reajustes en las tarifas de la energía. Hubo atraso tarifario porque el año pasado ningún gobernante quiso poner el dedo en el enchufe para autorizar subas porque, de haberlo hecho, hubiera tenido consecuencias electorales. Frente a esa decisión política, los reajustes son más importantes ahora, y estarán en torno del 40% anual. Hay ítems que están relacionados con la generación y el transporte (que es lo que se está decidiendo en las audiencias públicas) y otros con la distribución, lo que la empresa local ha pedido como ajuste por inflación. La velocidad de esos incrementos no es la misma para el caso de los salarios.