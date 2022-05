Video: Ronnie Arias contó que adoptó a su sobrino tras la muerte de su hermana

Durante el reportaje, el ex conductor de "Mañanas informales" contó cúal fue su reacción luego de la decisión de su sobrino. "Me fui a negro, fue rarísimo. Porque aparte, yo creo que siempre quise tener un hijo y no era una opción. Pablo era el que se quería casar y para mí no era una opción. Hablando de la convivencia, teníamos ideas diferentes de lo que pensábamos que tenía que ser a futuro. Pero ahora tengo un heredero".