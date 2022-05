El Central vendió reservas y el dólar “blue” cerró a $ 205

Ayer, el Banco Central cortó su racha compradora luego de ocho ruedas en la plaza mayorista. Vendió reservas en forma neta por U$S 20 millones, con lo que redujo su saldo positivo del mes a U$S 615 millones. La primera venta efectuada en mayo por el Banco Central obedeció a la demanda de importadores y también a un escaso monto negociado en el segmento de contado (spot) por unos U$S 169,2 millones, un volumen muy escaso si se considera la alta estacionalidad de la liquidación de exportaciones del agro. En lo que va de 2022, el BCRA sostiene un saldo neto positivo por unos U$S 727 millones por su participación cambiaria.