El editorial de Van Mameren: preguntas que nadie se hace

"¿Por qué no queremos las respuestas?, porque de alguna manera implican acción. Quedarnos con las preguntas es quedarnos con la misma realidad que tenemos. Las respuestas nos obligan a movernos, generan acción", indicó Federico van Mameren. Agregó que Alberto Fernández se fue a Europa por lo menos a ser entrevistado. Quizá porque le resulta más cómodo ser entrevistado por periodistas europeos. Y dio respuestas y va a tener que volver con acciones. Alberto dijo que él no esconde la pobreza. Se lo dijo a su compañera de fórmula, le dijo a Cristina que durante sus casi ocho años de gobierno sí se escondió la pobreza. Alberto dijo que los funcionarios que no se aguanten los aumentos que deberán hacer, que se vayan. Fue un mensaje fuerte para Cristina, la mujer que lo eligió para que sea candidato.También dijo que quiere la reelección.